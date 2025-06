Fiorentina, come sta Comuzzo? Le ultime in vista della partita col Genoa

Non c'è tempo neppure per festeggiare un meraviglioso 5 a 1 che la Fiorentina torna subito in campo per preparare il turno infrasettimanale che la vedrà impegnata al Ferraris contro il Genoa giovedì alle 18:30. Una partita in cui non ci saranno certamente Pongracic e l'ex di turno Gudmundsson, ma in vista di giovedì servirà capire anche quelle che sono le condizioni fisiche di Pietro Comuzzo, autentico calciatore rivelazione della Fiorentina di questa stagione.

IN DUBBIO - Il centrale classe 2005 è uscito malconcio dalla partita contro la Roma per un colpo preso alla caviglia in un contrasto. Gli esami hanno scongiurato la presenza di lesioni ma il ragazzo potrebbe essere risparmiato nella partita contro il Grifone. L'obiettivo è quello di averlo al 100% per il turno del fine settimana contro il Torino. Nel frattempo, al Viola Park prosegue anche il recupero di Rolando Mandragora che ieri ha avuto la possibilità di cimentarsi con la Primavera in vista del suo rientro in campo dopo l'operazione al menisco. Ne scrive stamani il Corriere dello Sport.