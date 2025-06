Fiorentina, Comuzzo rinnova ma il mercato resta in agguato. C'è la Juve in pole

In un momento difficilissimo a livello sportivo per la Fiorentina, nella giornata di ieri è arrivata una notizia importantissima in chiave futura per i viola. Si tratta dell'ufficialità del rinnovo di Pietro Comuzzo, che ha siglato un prolungamento fino al 2029 con la società gigliata. Un rinnovo arrivato con una certa sorpresa, visto quanto successo a gennaio.

AMBITO - Nella scorsa sessione di mercato, il Napoli ha fatto di tutto per provare a portarselo a casa. Gli azzurri sono arrivati ad offrire la strabiliante cifra di 35 milioni di euro per il centrale friulano. Commisso, però, è stato inamovibile e non si è spostato dalla sua valutazione di 40 milioni per il centrale 2005 che, alla fine, è rimasto in riva all'Arno. Tuttavia, il rinnovo non tiene al riparo del tutto la Fiorentina da futuri assalti

ALLA FINESTRA - Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, sul ragazzo restano vivi gli interessi della Serie A. E non è più il Napoli ad essere in pole ma la Juventus che lo ha seguito con grande attenzione in più fragenti. La Firoentina, si legge, sceglierà il miglior offerente.