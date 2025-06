Una nuova pista per il centrocampo della Fiorentina. In attesa della firma sul contratto e dell’ufficialità del colpo Edin Dzeko a parametro zero, oltre che della definizione dell’arrivo del nuovo allenatore Stefano Pioli, la società viola sta sondando il mercato alla ricerca di un’opportunità di livello che possa rimpolpare la zona centrale del campo e rimpinguare la rosa di un giovane di talento e di prospettiva che possa aiutare la squadra in campionato e nella campagna europea in Conference League.

CONTATTI PER FAZZINI -La Fiorentina è in pressing con l’Empoli per Jacopo Fazzini. Il trequartista dei toscani, retrocesso in Serie B nell’ultima annata, potrebbe lasciare Empoli e i viola si sono interessati alla sua situazione. Nel corso di queste ore ci sono stati contatti continui fra le parti per cercare di trovare l’intesa sulla base di un affare che dovrebbe aggirarsi attorno a una cifra pari a 10 milioni di euro più bonus. La Fiorentina vuole anticipare l’eventuale concorrenza di altri club per il giovane italiano attualmente impegnato con l’Italia Under 21 all’Europeo.

LA SUA ULTIMA STAGIONE - Il centrocampista italiano dell’Empoli è stato fermo per quasi tutta la prima metà di stagione a causa di un infortunio, prima di tornare e far vedere le sue qualità. In questa stagione ha realizzato 6 goal in 22 partite tra Serie A e Coppa Italia.

GLI ALTRI NOMI - La stessa Fiorentina valuta anche l'attaccante esterno spagnolo Alfon Gonzalez (classe 1999), in scadenza di contratto con il Celta Vigo. In uscita il suo coetaneo Andrea Colpani (trequartista rientrato al Monza per fine prestito) interessa a Genoa, Sassuolo e Lazio, sulle tracce del centrocampista Giovanni Fabbian (classe 2003) del Bologna, sul quale l'Inter vanta un diritto di recompra per 12 milioni di euro.