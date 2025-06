Fiorentina, De Gea: "Ora è il momento di rilassarsi e riflettere". Futuro in bilico? La situazione

Insieme a Moise Kean è stato assoluto protagonista della stagione della Fiorentina. E ha decisamente fatto ricredere tutti coloro che lo avevano etichettato come bollito non appena è voluto rientrare in pista dopo un anno di inattività. Stiamo parlando di David De Gea che con le sue parate ha trascinato la viola al sesto posto in classifica e alla quarta qualificazione in Conference League consecutiva. Un traguardo che l'ex United ha voluto festeggiare sui propri social network con un post in cui, però, si è lasciato andare in una dichiarazione sibilline.

LA FOTO - "La stagione è giunta al termine e abbiamo raggiunto uno dei nostri obiettivi: il ritorno in Europa. Voglio ringraziare il club, i miei compagni di squadra e i tifosi della Fiorentina. Abbiamo sempre lottato, combattendo per questa maglia e dando tutto ciò che avevamo. Ora è il momento di rilassarsi e riflettere."

SCENARIO - De Gea si è accasato alla Fiorentina firmando un contratto annuale da poco più di un milione di stipendio. Nell'accordo è presente una clausola che la Fiorentina può decidere di far scattare per prolungare il contratto di un anno e raddoppiare lo stipendio dello spagnolo. L'intenzione in casa viola è quella di confermare l'ex United, magari andando anche a ridiscutere un rinnovo contrattuale a condizioni e lunghezza diverse. la palla passa dunque al ragazzo che, come ha scritto su Instagram, si prenderà qualche giorno per riflettere rispetto al proprio futuro. De Gea si trova benisimo a Firenze ma la stagione su livelli altissimi che lo ha visto protagonista ha fatto drizzare le orecchie a diversi club. ci sarà modo di sedersi al tavolo con la Fiorentina e capire se possano esserci le condizioni per un futuro ancora insieme. Firenze spera.