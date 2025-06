Fiorentina, destini opposti per Ndour e Richardson. Si valuta un prestito per il marocchino

Sono ore di riflessione in casa Fiorentina per quanto riguarda anche le uscite in vista del prossimo mercato. E ci sono due situazioni meritevoli di attenzioni al Viola Park: quelle di Amir Richardson e Cher Ndour. Giovani talenti che sembrano destinati a percorsi differenti. Richardson, acquistato dal Reims per 10 milioni di euro, ha mostrato potenziale ma necessita di ulteriore crescita. Nonostante abbia segnato il suo primo gol in Serie A contro il Bologna il 18 maggio 2025 , la dirigenza viola potrebbe considerare un prestito per garantirgli maggiore continuità e sviluppo.

Su Ndour, invece, arrivato dal PSG per 5 milioni di euro la scorsa estate, potrebbe essere fatto un discorso differente. Il club sembra intenzionato a farlo crescere internamente, aumentando progressivamente il suo minutaggio. La sua esperienza internazionale e la versatilità a centrocampo lo rendono un elemento prezioso per il futuro della squadra e Palladino crede particolarmente nel ragazzo, che nel corso dell'annata è sceso in campo anche nel reparto avanzato. A scriverne è la Gazzetta dello Sport.