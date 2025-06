Fiorentina, Dodò vuole andare via. Si muove il Milan, ma lo chiama anche De Zerbi

Il mercato ha acceso i riflettori su Dodò. Il terzino brasiliano della Fiorentina è sempre più al centro delle attenzioni dei grandi club europei. I colloqui pe ril rinnovo si sono arenati e il calciatore ha ormai espresso la volontà di lasciare la Fiorentina e Firenze, quento quanto scrive stamani Repubblica Firenze.

PRETENDENTI - Dopo un iniziale interesse del Barcellona, obiettivo primario del giocatore, anche Milan e Marsiglia si sono mossi, quest’ultimo su spinta del suo ex tecnico ai tempi dello Shakhtar De Zerbi, pronto a riabbracciarlo anche in Ligue 1.Nonostante ciò, la Fiorentina non molla: considera il giocatore un pilastro e ribadisce che solo un’offerta da almeno 30 milioni potrebbe far vacillare la propria posizione. Con un contratto in scadenza nel 2027 e l’arrivo di Pioli sulla panchina viola, resta da capire il cambio di atteggiamento del brasiliano, che sui social ha lanciato segnali contrastanti. Il messaggio, però, è chiaro: Dodò vuole andare via. Il resto è da scrivere, ma la telenovela è appena cominciata.