Fiorentina, Dzeko è arrivato al Viola Park. Quando firma il contratto

Si è presentato a Villa Stuart questa mattina per svolgere le visite mediche di rito e poi ha preso di gran carriera l'Autostrada del Sole in direzione Firenze. La Fiorentina mette a segno il suo primo colpo estivo ed è pronta ad ufficializzare l'arrivo di Edin Dzeko a parametro zero.

NUOVA CASA - Il bosniaco è arrivato pochi minuti fa al Viola Park, come testimoniano le nostre immagini. Per lui è pronto un contratto annuale con opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione nel caso in cui il 39enne dovesse raggiungere una soglia prestabilita di presenze stagionali.



NUMERI - Il 30 giugno scadrà il suo contratto con il Fenerbahce e a luglio arriverà l'ufficialità del nuovo accordo con la Viola, Dzeko arriva per rinforzare un attacco in cui Moise Kean ha straordinariamente brillato nell'ultima stagione. E l'idea della Fiorentina è quella di riuscire ad affiancare l'ex Roma proprio al bomber classe 2000 cucendo per lui il ruolo di regista ultra offensivo. Dzeko in due anni in Turchia è riuscito a mettere a segno la notevole cifra di 46 goal.