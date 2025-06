Fiorentina e Atalanta in pressing su Maldini: la risposta di Galliani

Daniel Maldini è tornato. Dopo un periodo difficile, caratterizzato da un calo del rendimento e qualche panchina di troppo, il figlio d’arte ha sfoderato una prestazione di grande livello contro la Fiorentina. La vittoria di platino ottenuta dai brianzoli porta la sua firma con il secondo, grande, gol in campionato.

Ascolta "Fiorentina e Atalanta in pressing su Maldini" su Spreaker.

FIORENTINA E ATALANTA IN PRESSING - Maldini è tornato al gol proprio contro una squadra, la Fiorentina, che sta provando in tutti i modi ad acquistarlo in questa sessione di mercato invernale. Daniel piace, tantissimo, a Palladino che vorrebbe tornare ad allenarlo dopo la splendida stagione scorsa vissuta insieme proprio nel Monza. I viola devono stare attenti all’Atalanta, che ha deciso di prendere un trequartista a gennaio e nella lista ha proprio il figlio di Paolo, oltre a Cherki del Lione ed Enciso del Brighton.

MURO MONZA - Adriano Galliani resiste e non cambia idea: Maldini non si vende a gennaio perché pedina troppo importante nello scacchiere di Bocchetti. Lasciar partire l’ex Milan vorrebbe dire indebolirsi e perdere chances di centrare una salvezza che avrebbe del miracoloso. Chi vuole Daniel dovrà aspettare giugno quando sarà attiva la clausola da 12 milioni di euro (15 milioni quella per l’estero): il 50 % del ricavato spetta di diritto al Milan.

