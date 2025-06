Fiorentina, e ora che fai senza Kean? Da Zaniolo a Gudmundsson, Palladino riflette sul sostituto

In estate la Fiorentina ha cominciato una vera e propria rivoluzione della propria rosa, a gennaio l'ha definitivamente completata. Tant'è che dei titolari della scorsa stagione ne sono "sopravvissuti" soltanto due: Ranieri e Dodò. E proprio nella finestra invernale la dirigenza viola ha colmato le lacune messe in mostra dalla squadra nel corso della prima metà di stagione. Le ha colmate tutte, tranne una: forse la più importante. Perché oggi come ad agosto la Fiorentina non può contare su un vice Kean.

MERCATO MONCO - E pensare che nei mesi autunnali quello del vicario dell'ex Juve è stato uno dei temi portanti della Firenze pallonara. Tanto forte Kean quanto inadeguati (rispetto al rendimento di Moise) i vari Beltran e Kouamé in quel ruolo. E proprio per questo ci si aspettava che Pradè e Goretti si fiondassero seduta stante su un centravanti non appena si fosse aperta la finestra di mercato. Così non è stato e la Fiorentina si ritrova oggi con un solo vero attaccante di ruolo, per quanto fenomenale.

E ORA? - Firenze si augura che Kean (autore fin qui di una stagione da 20 gol complessivi) scoppi di salute fino a giugno, ma come si comporterà Palladino se al ragazzo dovesse venire un raffreddore? O se gli venisse comminata una squalifica? Ecco, proprio domenica contro il Como Kean non ci sarà in quanto squalificato per somma di ammonizioni. E Palladino valuta le alternative. Al momento, la possibilità più concreta è quella di vedere Zaniolo in quella posizione. Anche se lo stesso giocatore ci ha tenuto a precisare che: "Posso fare il trequartista o la punta, ma nasco come esterno destro". Le altre ipotesi portano a Beltran, che ha la 9 sulle spalle ma ha sempre fatto una fatica tremenda da centravanti, e Gudmundsson, che però dà il meglio di sé quando è più lontano dalla porta. Tutte soluzioni, dunque, che non soddisfano appieno le necessità della Fiorentina. E per la prima obbligata a fare a meno di Kean, la Fiorentina è attesa da un test importantissimo per capire se davvero c'è vita dietro l'ex Juve.