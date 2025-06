Fazzini alla Fiorentina: visite mediche

Altro colpo di mercato in entrata per la Fiorentina dopo l'arrivo di Edin Dzeko, che verrà ufficializzato nei prossimi giorni. I viola si aggiudicano infatti anche il promettente centrocampista Jacopo Fazzini,che arriva dall'Empolie svolge le visite mediche questa mattina a Villa Stuart per la squadra gigliata.

AL VIOLA PARK - Subito dopo, il classe 2003 si metterà in viaggio verso il Viola Park per ufficializzare il suo passaggio alla Fiorentina. Fazzini partirà poi per le vacanze per poi essere a disposizione di mister Stefano Pioli dal 14 luglio.

LE CIFRE - Fazzini arriva alla Fiorentina in via definitiva per circa 10 milioni di euro comprensivi di bonus. Il centrocampista firmerà un contratto per le prossime cinque stagioni fino a giugno 2030 da circa un milione di euro netto all'anno.