Fiorentina, gelo con Dodò sul rinnovo. Può partire in estate, il club fissa il prezzo

Continua a tenere banco in casa Fiorentina la situazione relativa a Dodò, il cui futuro resta ancora particolarmente incerto. Il casse '98, arrivato a Firenze nell'estate del 2022 dallo Shakhtar Donetsk, ha a più riprese manifestato la volontà di restare in viola. Tuttavia, oggi la sua permanenza non è cosa certa.

RINNOVO - A parlarne questa mattina è il Corriere Fiorentino che spiega come in questo momento viga un certo silenzio fra il club e il giocatore per colpa della mancanza di una concreta offerta per il rinnovo di contratto. Un silenzio che ha spazientito Dodò che ha autorizzato il suo agente a valutare altre proposte. Soltanto recentemente, si legge, il club ha fatto recapitare un'offerta di prolungamento fino al 2030 con contestuale ritocco dell'ingaggio che, però, noon ha ricevuto risposta.

POSIZIONI - È a quel punto che si è irrigidito anche la Fiorentina che non ha intenzione di fare sconti. Dodò resterà a Firenze salvo offerte superiori ai 25 milioni di euro.