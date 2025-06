Fiorentina-Genoa, accordo per Gudmundsson: resta a Firenze

Albert Gudmundsson rimane per ora a Firenze. Il Genoa e la Fiorentina, come riportato da Sky Sport hanno trovato l'accordo per il trasferimento a titolo definitivo del fantasista islandese che, seppur con un piccolo sconto, sarà a tutti gli effetti un giocatore in tutto e per tutto della Fiorentina.

LE CIFRE -L'accordo iniziale fra i club siglato nell'estate 2024 era di un prestito oneroso da 8 milioni con diritto di riscatto pre-fissato a 17 milioni. A questa cifra si aggiungevano bonus per poco meno di 5 milioni di euro. Oggi è arrivata l'intesa verbale per un riscatto a cifre inferiori intorno a circa 12/13 milioni di euro.

IL PROCESSO - La scorsa estate negli accordi sul trasferimento era stata inserita una clausola non scritta, un gentlement agreement, che avrebbe tutelato la Fiorentina in caso di colpevolezza di Gudmundsson nel purtroppo celebre processo in patria in cui l'islandese è accusato di violenza sessuale. In primo grado il giocatore è stato assolto, ma la donna ha ricorso in appello con la nuova udienza fissata ad ottobre 2025.

