Fiorentina già al lavoro per Pioli: idea Bennacer per il centrocampo

Il Marsiglia ha deciso di non riscattare Bennacer dal Milan. Il club francese, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, non è intenzionato a pagare i 12 milioni per l'acquisto a titolo definitivo. Si aprono, così, nuovi scenari per il futuro che potrebbero anche portare a Firenze.

CON PIOLI - Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Fiorentina sta lavorando per consegnare a Stefano Pioli, con cui c'è già l'accordo, una rosa che rispecchi le sue esigenze. Tra i profili che possono interessare al tecnico c'è proprio quello di Bennacer, con cui ha lavorato al Milan e che, in rossonero, ha rappresentato, al netto degli infortuni soprattutto della stagione 2023/24, uno degli uomini chiave del gioco di Pioli. MILAN, IL MARSIGLIA NON RISCATTA BENNACER: IL PUNTO

TARE - Il direttore sportivo del Milan Tare in questi giorni prenderà in mano il dossier relativo a Bennacer. Il Marsiglia non lo ha totalmente tagliato fuori dai propri radare, ma sarebbe orientato a prenderlo nuovamente in prestito. I rossoneri valuteranno la situazione, parlando sia con il ragazzo che con Allegri per capire le intenzioni in vista della prossima stagione. L'idea sarebbe quella di cederlo a titolo definitivo, ma l'opzione del prestito non è da scartare.