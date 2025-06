Fiorentina, Gosens: "La musica di Kean non è imbrazzante. Obiettivi? Ecco quali sono"

Robin Gosens ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Copa Ts dove ha parlato della sua esperienza alla Fiorentina e non solo. Queste le sue parole: "Purtroppo ho dovuto saltare la partita contro l'Atalanta a causa di una botta al ginocchio presa in allenamento. Pensavo di stare meglio, ma insieme all'allenatore abbiamo deciso di non rischiare, visto che la domenica mattina non ero ancora al top. È stato dif icile restare fuori, soprattutto perché ho ancora tanti amici all'Atalanta. Siamo in un momento cruciale della stagione, possiamo ancora raggiungere traguardi importanti."

OBIETTIVI - " L’obiettivo è la qualificazione alle coppe europee e magari arrivare fino alla finale di Conference League. Dopo un periodo complicato in cui abbiamo perso punti in modo evitabile, abbiamo cambiato modulo tornando alla difesa a tre, e ora giochiamo meglio. Anche i nostri difensori si trovano bene con questa disposizione."

SOGNO CHAMPIONS - "Pensiamo a una partita alla volta, abbiamo ancora sfide difficili contro Bologna, Milan e Roma. Per quanto riguarda la Conference, il Celje è un avversario alla nostra portata e vogliamo provarci fino in fondo. Vincere il trofeo significherebbe anche garantirci un posto in Europa League, che attraverso il campionato non è semplice da ottenere. Credo che la Conference sia un obiettivo concreto per noi."

LA MUSICA DI KEAN - "Non trovo affatto imbarazzante quello che sta facendo Kean, anzi, lo trovo davvero bello. Mi piace vedere giocatori che non si definiscono solo attraverso il calcio, ma coltivano anche altre passioni. Spesso veniamo criticati e, se ci dedichiamo ad altro, sembra che non siamo concentrati sul nostro lavoro, ma non è così. Quello che sta facendo Kean mi piace molto, e poi il suo album è davvero bello."

PALLADINO - "Sono anche felice di avere un allenatore giovane, per noi è una cosa positiva. Moise ha chiesto a Palladino se potessimo avere una serata libera per il giorno del rilascio del suo album, e in molti di noi siamo andati. È stato bello festeggiare con lui, si vedeva che era felice di condividere quel momento con i compagni di squadra"