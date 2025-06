Fiorentina, Gosens resta: è scattato l’obbligo di riscatto con l’Union Berlino, i dettagli

La Fiorentina si assicura Robin Gosens anche per la prossina stagione. Con i 45 minuti collezionati dell’esterno tedesco nella gara di campionato contro la Roma, è scattato l’obbligo di riscatto previsto dall’accordo con l’Union Berlino.

Ricordiamo che l’ex Inter era arrivato a Firenze in estate sulla base di un prestito oneroso (500 mila euro) con obbligo di riscatto a determinate condizioni (disputare almeno 30 partite da almeno 45 minuti ). Condizioni che sono state rispettate e che adesso portano la Fiorentina a versare 7 milioni di euro nelle casse del club tedesco per convertire il prestito del classe 1994 in un acquisto a titolo definitivo.

Dopo essere arrivato nello scetticismo più totale per via delle sue condizioni non ottimali, nel giro di pochissimo tempo Gosens è diventato centralissimo nelle gerarchie di mister Palladino. Con il riscatto, quindi, la Viola potrà beneficiare delle qualità dell’esterno tedesco anche per la prossima stagione.