Fiorentina, Gudmundsson non sarà riscattato. E' stato proposto al Milan e alla Roma

. Entro la metà della prossima settimana è previsto un incontro con il Genoa: nel clan viola si valuta il rinnovo del prestito oneroso.

I DUBBI - La prima stagione a Firenze di Gudmundsson non è stata in linea con quelle che erano le grandi aspettative: 6 in 24 presenze in serie A, appena 2 in 8 presenze in Conference League. Albert non è riuscito ad esprimere tutta la sua classe perché penalizzato dai tanti infortuni. Ma i dubbi viola dipendono sopratutto da una vicenda giudiziaria nel suo Paese (la sentenza definitiva è prevista non prima del prossimo ottobre).

BOLOGNA ATTENTO - Albert è un giocatore polivalente, un “10” decisivo che in passato aveva sfiorato l’Inter. Roma, Atalanta e, soprattutto, Bologna hanno chiesto informazioni sia al Genoa che al suo entourage. Gudmundsson ha un buon mercato in Serie A ed è destinato a rimanere nel nostro campionato, che sia Fiorentina o meno.

PROPOSTO AL MILAN - Siamo in grado di raccontarvi un retroscena esclusivo: nei giorni scorsi a Casa Milan è andato in scena un summit di mercato tra l’agente di Gudmundsson e Tare. Al club rossonero è stato proposto il 28enne trequartista islandese a condizioni vantaggiose: il Genoa sarebbe felice di fare un’operazione con il Milan. Al momento però la risposta è stata fredda, se ne riparlerà eventualmente più avanti.

