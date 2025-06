Fiorentina, i convocati di Palladino per il Monza: out Gudmundsson, ci sono Adli, Bove, Cataldi e Gosens

Questa sera alle 18:30, per la terza giornata di Serie A, la Fiorentina ospiterà il Monza di Alessandro Nesta all'Artemio Franchi. Raffaele Palladino ha annunciato i 24 giocatori convocati per la partita, includendo Adli e i nuovi arrivati Bove, Cataldi e Gosens. Il nuovo numero 10 dei viola, Albert Gudmundsson, non sarà disponibile a causa di problemi fisici e tornerà direttamente dopo la sosta. Tra i convocati del tecnico campano non figurano alcuni giocatori in esubero come Barak, Brekalo, Sabiri e Christensen.

Di seguito la lista completa: Adli, Beltran, Biraghi, Bove, Cataldi, Colpani, Comuzzo, Dodo, De Gea, Gosens, Ikone, Kayode, Kean, Kouadio, Kouame, Mandragora, Martinelli, M. Quarta, Parisi, Pongracic, Ranieri, Richardson, Sottil, Terracciano