Fiorentina, il Napoli avvia i contatti per Kean e il Milan osserva. La posizione del giocatore

La clausola rescissoria da 52 milioni sul suo contratto sarà valida fino al 15 di questo mese. Nel frattempo si fanno avanti Milan e Napoli

Il futuro di Moise Kean resta uno dei temi più caldi in casa Fiorentina. Secondo Repubblica Firenze, il Napoli ha riattivato i contatti per l’attaccante, complice le difficoltà riscontrate su altri fronti come Darwin Núñez. Gli azzurri vorrebbero sfruttare una clausola per dilazionare il pagamento o trattare direttamente con i viola dal 16 luglio, quando sarà scadita la clausola rescissoria da 52 milioni di euro presente sul suo contratto. Anche il Milan osserva la situazione, su richiesta di Allegri, mentre l’Inter potrebbe inserirsi solo in caso di problemi con Thuram.

INTENZIONI - Kean, però, non sembra intenzionato a lasciare Firenze per una proposta puramente economica, soprattutto se non gli viene garantito un ruolo da protagonista, come accadrebbe proprio a Napoli, dove si giocherebbe il posto con Lukaku. Il giocatore ha ribadito ai compagni la volontà di restare concentrato sula nuova stagione. Commisso spera di trattenerlo e intanto ha già individuato un eventuale sostituto: Piccoli del Cagliari. Ma la priorità, per ora, resta convincere Kean a restare in viola.