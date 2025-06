Fiorentina, il rinnovo di Vlahovic si farà e Commisso vuole esserci: i tempi

L'edizione fiorentina de La Nazione assicura che per il rinnovo di Vlahovic è solo questione di tempo. Nemmeno troppo, visto che il presidente Commisso vuole essere presente alla firma. L'estensione al 2025 non sarebbe un problema, così come sembrano meno impellenti le commissioni da girare all'agente del giocatore. La trattativa si sviluppa attorno all'ingaggio, che bonus compresi dovrebbe toccare quota 5 milioni a stagione, e sulla clausola rescissoria, che con ogni probabilità salirà a 80 milioni di euro. C'è grande ottimismo per la riuscita dell'affare.