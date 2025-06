Fiorentina, il tifoso Conti: 'Mio figlio voleva tifare Roma. Ho subito trasferito la famiglia a Firenze'

Carlo Conti è certamente uno dei conduttori televisivi più amati e apprezzati in assoluto nel panorama italiano. Conti, però, è anche un grandissimo tifoso della Fiorentina e, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha raccontato anche un divertente aneddoto che riguarda la squadra viola, suo figlio Matteo e la Roma, squadra della città dove il conduttore ha vissuto per diversi anni.

SANGUE VIOLA - "Se ho già portato mio figlio Matteo al Franchi? Ho fatto di più, quando mio figlio mi chiese di poter tifare Roma ho subito trasferito la famiglia a Firenze. Il calciatore preferito? Picchio De Sisti, il numero 10 del secondo scudetto nel '69. L'allenatore preferito? Stefano Pioli, perché è riuscito a gestire lo spogliatoio dopo la scomparsa di Davide Astori. Il prossimo scudetto? Ci basta il bel gioco. Anche perché il calcio lo abbiamo inventato noi fiorentini"