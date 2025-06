Fiorentina, impasse per il rinnovo di Dodo. E oltre al Barcellona spunta il Milan

Il rinnovo di contratto tra Dodô e la Fiorentina si trova attualmente in una fase di stallo e dè una delle questioni che sta tenendo banco a Firenze. Il club viola ha già avanzato una proposta al terzino brasiliano, ma la risposta dell'ex Shakhtar (il cui contratto scade nel 2027) ancora non è arrivata. Le due parti sembrano avere versioni contrastanti sulla natura del ritardo: da un lato, la società ritiene eccessive le richieste di commissioni avanzate dagli agenti del giocatore. Dall’altro, i procuratori di Dodô sostengono che l’offerta del club preveda un aumento salariale solo a partire dal 2027, anno, appunto, in cui scade l'attuale contratto, un dettaglio che avrebbe irritato il calciatore.

PRIORITA' - Al momento, Dodô sta valutando con attenzione il da farsi e non ha ancora fornito un riscontro ufficiale. La sensazione è che il suo rinnovo non sia, almeno per ora, una priorità per la dirigenza viola. Il club è infatti più focalizzato su situazioni contrattuali con scadenze più ravvicinate, come quella di Moise Kean (su cui pende la clausola rescissoria da 52 milioni) o quella di De Gea, il cui prolungamento è stato recentemente ufficializzato.

INTERESSE - Nel frattempo, il profilo del terzino brasiliano continua a suscitare interesse sul mercato. Tra i club che lo tengono d’occhio ci sono il Milan, che lo segue da tempo, e il Barcellona del nuovo tecnico Hansi Flick, grande estimatore del giocatore. Nonostante il legame con la Fiorentina sia valido fino al 2027, Dodô potrebbe prendere in considerazione eventuali offerte già in estate. La situazione è fluida, e i prossimi mesi saranno cruciali per capire se il suo futuro sarà ancora a tinte viola o altrove. Lo scrive stamattina il Corriere dello Sport.