Fiorentina in chiusura per Viti: la formula dell'operazione

Mattia Viti ha lasciato l'Empoli dopo la fine della stagione 2024/25: il difensore classe 2002, che aveva fatto ritorno al Castellani-Computer Gross Arena in prestito dal Nizza, non è stato riscattato a causa della retrocessione, ma il suo destino sembra poter essere ancora legato alla Toscana.

Secondo quel che filtra da più fonti, la Fiorentina, che negli ultimi giorni ha chiuso per Fazzini e si sta muovendo anche per Sebastiano Esposito, ha portato avanti e chiuso in poco tempo il dossier Viti, raggiungendo un'intesa di massima con il club francese per un prestito con diritto di riscatto e percentuale sulla futura rivendita.

Rimangono dettagli da limare: la cifra del diritto di riscatto oscilla tra i 4 e i 6 milioni, mentre la percentuale tra il 15 e il 20%, ma si tratta di un affare che dovrebbe vedere la luce nel corso della prossima settimana, come quello per Fazzini nel caso in cui l'Under 21 dovesse essere eliminata dagli Europei in Slovacchia ai quarti di finale, stasera contro la Germania.