Fiorentina in Conference League su NOW: come vederla e come abbonarsi, prezzi e pacchetti

Dopo un inizio altalenante in Serie A, la Fiorentina si rituffa nell’avventura europea. La squadra di Palladino è reduce da due finali di Conference League, entrambe perse, e ora puntano a tornarci: l’appuntamento è per il 28 maggio 2025 con la finale che si disputerà al Wroclaw Stadium di Breslavia, in Polonia. I viola sono tra le squadre più attrezzate del lotto e debuttano giovedì 3 ottobre, contro i gallesi del The New Saints.

Anche la Conference, come la Champions e l’Europa League, si ripresenta con un volto nuovo: non ci sono più i gruppi da 4, è stato scelto un nuovo format che prevede 36 squadre, 4 in più, e un girone unico. Restano invece le 6 partite garantite che ogni formazione giocherà, 3 in casa e 3 fuori. Alla fine della prima fase, le prime 8 della classifica si qualificano agli ottavi, quelle che arrivano dal 9° al 24° posto giocano i playoff per accedere al tabellone a eliminazione diretta, mentre tutte le altre vengono eliminate. Kean e compagni affronteranno, come detto, i The New Saints poi andranno in trasferta contro San Gallo, Apoel e Vitoria Guimaraes e ospiteranno Pafos e Lask Linz.

Tutte le partite della Fiorentina in Conference League saranno visibili in esclusiva streaming su NOW, la piattaforma che garantirà a tutti i tifosi fiorentini e agli appassionati di calcio la trasmissione dei match della competizione, anche grazie a Diretta Gol. Oltre alla Conference League, il Pass Sport permette di guardare – con anche l’opzione Diretta Gol - la UEFA Champions League con 185 partite su 203 in esclusiva, l’Europa League con Roma e Lazio, la Premier League, il meglio della Bundesliga, tutte le gare di Formula 1 e MotoGP e il grande tennis, con i tornei ATP e WTA, ATP Finals e Coppa Davis. Tutto questo in streaming su NOW.

QUANTO COSTA E COME ABBONARSI A NOW

Per entrare nella famiglia di NOW occorre scaricare l'app su una smart tv o su qualsiasi dispositivo mobile, come computer, tablet e smartphone, scegliere il pacchetto Pass Sport, registrarsi, creando il proprio account, e infine scegliere tra i due piani di abbonamento. Il primo costa 14,99 euro al mese per i primi 12 mesi, con vincolo di permanenza per tale periodo, poi dal 13° mese il Pass si rinnova automaticamente di mese in mese, secondo le condizioni e al prezzo in vigore a tale data, attualmente pari a 24,99€ al mese, salvo disattivazione del Pass almeno 24 ore prima della fine del periodo di visione. Dopodiché, salvo disattivazione, l'offerta si rinnoverà automaticamente di mese in mese a 24,99 euro mensili. Il secondo ha un costo di 24,99 euro al mese e si rinnova tacitamente ogni mese salvo disattivazione.