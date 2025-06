Fiorentina incompleta, manca un vice Kean: 3 piste per gennaio e un super svincolato pronto subito

Non si può certo dire che la Fiorentina non si sia mossa sul mercato in questa sessione estiva. Sono arrivati infatti ben 11 giocatori, di fatto una squadra nuova di zecca e gli affari non sono ancora terminati. Notizia di queste ore è infatti l'addio di Barak e Brekalo, destinazione Turchia, al Kasimpasa.

SENZA 9 - In tutto questo via vai però c'è una pedina che non è stata riempita: quella del vice Kean, ossia dell'attaccante di scorta che possa far rifiatare l'ex Juve sulle cui spalle è ora tutto il reparto offensivo viola. Al momento dietro di lui nelle gerarchie c'è Beltran che ha visto calare l'hype nei suoi confronti, che ormai vede poco il campo e, soprattutto, non è una vera e propria prima punta. Palladino infatti lo vede anche come uno dei due trequartisti da schierare dietro un 9 puro.

4 IDEE - A gennaio non ci sarà da stupirsi se si punterà a un nuovo attaccante. Come riporta il Corriere dello Sport, il preferito resta Milan Djuric, già accostato alla Fiorentina nelle ultime ore del mercato estivo e pupillo di Palladino. Guadagna circa un milione di euro, il Monza non ne chiederebbe più di 2 per il cartellino. Le alternative sono Giovanni Simeone del Napoli e Leonardo Pavoletti del Cagliari ma c'è un'altra pista, più suggestiva. In caso di necessità infatti si pensa all'ex Bayern Monaco Eric-Maxim Choupo-Moting, ora svincolato.