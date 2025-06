Fiorentina, intesa di massima per Dzeko: i dettagli dell'accordo

Scatto della Fiorentina per Edin Dzeko. I viola hanno accelerato per l'attaccante svincolato dal Fenerbahçe e ora possono chiudere l'operazione: tra le parti è stata trovata in queste ore un'intesa di massima sulla base di un contratto annuale con opzione per il secondo, che sarà legato alle presenze del giocatore in maglia viola; l'ingaggio sarà di circa 1,8 milioni di euro a stagione. L'ex attaccante di Roma e Inter potrebbe arrivare a Firenze per fare da vice Kean, i viola stanno cercando un giocatore che possa coprire quella casella e il primo nome di Stefano Pioli - che a meno di colpi di scena sarà il nuovo allenatore - è stato proprio quello di Dzeko. La preferenza di Edin è ricaduta sui viola perché è un giocatore che si esalta sotto pressione e contento di lavorare con un allenatore che ha già gestito top player.

FIORENTINA, SCATTO PER DZEKO: SUPERATO IL BOLOGNA - In queste ore la Fiorentina ha superato il Bologna che nei giorni scorsi aveva presentato la prima proposta per Edin: contratto annuale da 2 milioni di euro netti, il giocatore ha chiesto qualche giorno per valutare l'offerta e nel frattempo la Fiorentina ha accelerato e ora ha messo la freccia superando i rossoblù. Dzeko è pronto per tornare in Italia, la Serie A lo aspetta dopo le ultime due stagioni in Turchia col Fenerbahçe.

I NUMERI DI DZEKO COL FENERBAHCE - Lì dove Dzeko ha lasciato il segno, Mourinho non ha mai rinunciato a Edin nonostante l'età. E lui, rispondeva sempre presente. Nessun giocatore del campionato turco ha fatto più partite di lui considerando tutte le competizioni stagionali: 53 presenze, come il compagno di squadra Dusan Tadic. Inoltre, Dzeko ha segnato 21 gol stagionali superando per la seconda volta consecutiva il tetto delle 20 reti (erano state 25 nel 2023/24); prima di questi due anni in Turchia, c'era riuscito solo una volta quando con totalizzò 24 centri con la Roma nel 2017/18.