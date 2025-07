Fiorentina, Inzaghi chiama Kean: lo vuole con sé all'Al-Hilal. Sul piatto uno stipendio da 20 milioni annui

Altre sirene arabe si accendono per Moise Kean dopo l'Al-Qadsiah. L'Al-Hilal di Simone Inzaghi propone uno stipendio da capogiro

Il futuro di Moise Kean potrebbe subire una svolta piuttosto clamorosa: l’Al-Hilal è infatti piombato sull’attaccante della Fiorentina con un’offerta monstre. Secondo quanto riportato da Violanews, Simone Inzaghi — ora alla guida tecnica del club saudita — ha chiamato personalmente il numero 9 viola per convincerlo ad accettare il trasferimento in Arabia Saudita.

STIPENDIO FARAONICO - La proposta è da capogiro: 20 milioni di euro netti a stagione per quattro anni, per un totale di oltre 80 milioni. Un’offerta che rischia di mettere seriamente in crisi il piano rinnovo della Fiorentina, che sperava di trattenere Kean offrendo centralità nel progetto e un adeguamento dell’ingaggio. Il pressing dell’Al Hilal è sempre più insistente, e la clausola rescissoria da 52 milioni — valida solo fino al 15 luglio — non rappresenterebbe un problema per la società araba. Il club saudita valuta se pagarla o attendere sviluppi, ma la palla ora è nei piedi di Kean.

ATTESA - L'offerta dell'Al-Hilal arriva astretto giro di posta con quella che era stata fatta recapitare dall'Al-Qadsiah, rispedita al mittente, da 15 milioni di euro annui. Per il momento il ragazzo prende tempo: sta bene alla Fiorentina ma è disposto ad ascoltare tutte le offerte che gli arriveranno da qui alla fine dell'estate. L'Arabia Saudita non regala granché a livello tecnico, ma sotto il profilo economico Kean vedrebbe il proprio stipendio alzarsi clamorosamente, visto che al momento percepisce una cifra di poco superiore ai 2 milioni annui.

IL CLUB - Nel frattempo la Fiorentina non può che starsene a osservare, in attesa che scada il periodo di validità della clausola rescissoria. Qualora il club superasse indenne i prossimi 5 giorni, sarebbe disposto ad offrire al proprio attaccante principe un contratto da circa 4 milioni di euro netti stagionali. Ma sono tutti discorsi subordinati a quello che succederà nelle prossime ore.