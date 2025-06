Fiorentina, Italiano: 'Futuro? Ora c'è solo il finale di stagione. Ma le voci fanno piacere'

Vincenzo Italiano è intervenuto dalla sala stampa del Viola Park di Bagno a RIpoli per presentare la sfida contro il Club Brugge che si giocherà domani al Franchi valida per l'andata delle semifinali di Conference League: "Stiamo bene, ho tutti a disposizione e si tratta di una partita molto importante per noi e per Firenze. Da ieri Nzola è a disposizione, ho la rosa al completo e questo è molto importante. Credo che adesso sia fondamentale concentrarsi su pregi e difetti dell'avversario, dobbiamo prepararci su questi aspetti anche se abbiamo avuto pochi giorni a disposizione. Sono partite molto importanti, non dobbiamo farci trasportare dalle emozioni, abbiamo l'esperienza dello scorso anno e dobbiamo sfruttarla. Stiamo guardando a tutti i dettagli, dai calci piazzati a tutto il resto, per mettere in difficoltà l'avversario."

SOGNO EUROPA LEAGUE - "Per raggiungerla dobbiamo vincere la Conference oppure arrivarci attraverso il campionato, in cui stiamo recuperando. Intanto pensiamo a domani ed alla semifinale di andata, poi ci ritufferemo nel campionato dove ancora abbiamo punti importanti a disposizione."

IL BRUGGE - "Squadra molto temibile, giocano con tre attaccanti, se sono qui è perché sono forti, noi dovremo pensare alla partita di domani ma anche a quella del ritorno. Vediamo con quale atteggiamento tattico vorranno affrontarci. L'anno scorso anche con il Basilea giocammo l'andata in casa ed al ritorno disputammo secondo me la partita più bella di questo mio triennio. Domani dovremo fare ancora meglio, per giocarci al ritorno la finale. Dovremo sfruttare la spinta e l'entusiasmo del Franchi."

MEDIANA - "Quest'anno abbiamo scelto varie soluzioni a seconda delle situazioni e degli avversario, mischiando forza fisica e dinamismo. Loro giocano con il 4-3-3, ci siamo preparati."

LE VOCI SUL TORINO - "Se ne sentono di tutti i colori, mi fa piacere che venga accostato a diverse società, vuol dire che si lavora bene, ma la concentrazione deve restare su questo finale di stagione che ci vede ancora una volta arrivare fino in fondo a tutto. Il resto sono solo chiacchiere. Il pubblico domani sera ci darà una mano importante, allo stadio so già che ci sarà un clima eccezionale, i tifosi ci aiuteranno a raggiungere il nostro sogno, ovvero un'altra finale, un qualcosa che sarebbe meraviglioso."