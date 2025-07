Fiorentina-Juventus è davvero a rischio? Cosa filtra e la posizione del club

La Toscana è una delle regioni maggiormente interessate dall'emergenza maltempo che ha investito il paese nelle ultime ore. Sono tanti i video sui social network in cui di vedono strade allagate, auto semi sommerse e persone in difficoltà nella provincia di Firenze e non solo. Dalla serata di ieri, infatti quasi tutta la regione è stata investita da forti temporali che hanno portato i fiumi a ingrossarsi e, in alcune zone come Sesto Fiorentino, ad esondare. Una situazione che ha spinto la Regione Toscana e il Comune di Firenze ad emettere un'allerta rossa per maltempo, a sospendere tutti gli eventi sportivi e a chiudere le scuole del capoluogo. In tutto questo, domenica si dovebbe giocare la partita fra Fiorentina e Juventus allo stadio "Franchi" e nelle ultime ore è stata ventilata la possibilità che venga chiesto un rinvio per il match in questione.



LA SITUAZIONE - Ad uscire pubblicamente sul tema è stato Alessandro Draghi, vice presidente del Consiglio Comunale di Palazzo Vecchio e appartenente a Fratelli d'Italia, che in una nota ha parlato così: "Per l’emergenza maltempo, la sindaca Funaro valuti di chiedere il rinvio del match Fiorentina-Juventus. Invito la sindaca a valutare insieme agli organi preposti, la richiesta di rinvio della partita in programma domenica prossima". Si va verso questa soluzione, dunque? Al momento, la strada che le autorità e le istituzioni stanno tenendo è quella della prudenza. Firenze e le province vicine continuano ad essere colpite da forti temporali ma, ad ora, non arrivano notizie di gravi danni a persone o strutture. Nella zona di Campo di Marte (quella dello stadio Franchi), inoltre, non si rilevano grossi disagi oltre a qualche allagamento delle strade.