02 lug 2025

Fiorentina, l'attesa per Pioli sta per finire. Ecco quando arriverà a Firenze

Scadono domani i sei mesi e un giorno necessari al prossimo tecnico viola per beneficiare del regime fiscale arabo. Da lì in poi ogni giorno sarà quello buono per vederlo in città

