Fiorentina, la clausola di Kean spaventa. Ci sono la Premier e l'Arabia, ma lui non ha chiesto la cessione: cosa può succedere

Da oggi fino al 15 di luglio è valida la clausola rescissoria da 52 milioni presente sul contratto di Moise Kean. Piace a United, Arsenal e Al-Qadsiah, ma sta benissimo a Firenze

Se in questi roventi giorni estivi vi dovesse capitare di fare un giro per Firenze, c'è la possibilità che nella notte fra il 15 e il 16 di luglio vi imbattiate in una sorta di "secondo Capodanno". Perché qualcuno ha già messo qualche bottiglia in fresco, pronto a stapparla non appena scadrà la validità della clausola rescissoria di Moise Kean proprio a mezzanotte del 15 del mese. Sempre che il ragazzo sia rimasto a Firenze, s'intende. 52 milioni di euro, da pagare in un'unica soluzione per portarsi il classe 2000 a casa senza che la Fiorentina possa opporsi in una finestra che va da oggi a, appunto, la metà del mese.

LA SITUAZIONE - Saranno giorni frenetici quelli che attendono la piazza viola, ma la Fiorentina parte con una consapevolezza che le fa guardare al futuro con un discreto ottimismo. Moise Kean non ha mai manifestato la volontà di voler lasciare Firenze. Tutt'altro, l'ex Juve è consapevole che deve molto al club viola per l'esplosione che lo ha visto protagonista in una stagione da 25 reti e si trova benissimo anche in una città come Firenze. Chi gli è vicino giura di non averlo visto sorridere così tanto da parecchio tempo. Queste le premesse doverose di un futuro che, però, resta un rebus.

INTENZIONI - Quel che è certo è che la volontà di entrambe le parti è quella di decidere il destino di Moise nelle due settimane di validità della clausola. Da qui l'attesa per il fatidico 16 di luglio in città. Questo significa che da metà mese in poi la sua permanenza sarà certa? Ovviamente no, ma le possibilità che possa partire da quel giorno in poi sono estremamente esigue. Kean ascolterà, come è giusto che sia, le proposte che gli arriveranno in questi giorni.

SCENARI - Moise Kean piace a tanti, e sarebbe strano il contrario, ma le condizioni della sua clausola rescissoria restringono di parecchio il cerchio delle pretendenti credibili. Difficile, dunque, che il Milan possa sborsare 52 milioni sull'unghia ma, in generale, in Italia forse soltanto il Napoli potrebbe permettersi di pagare la cifra prevista per il suo cartellino. Napoli che però punterà forte ancora su Lukaku, e lo stesso Kean ha dimostrato di aver bisogno di un contesto da assoluto protagonista per rendere al meglio. Gli indizi portano tutti alla Premier League. Manchester United ed Arsenal puntano a Gyokeres e Sesko, ma qualche timido sondaggio esplorativo per il bomber astigiano lo hanno già portato avanti. Squadre che offrirebbero palcoscenici diversi e di caratura nettamente superiore alla Fiorentina, ma di mosse concrete, ancora, non ce ne sono state. C'è poi il fascino dei petrodollari che arrivano dall'Arabia, con l'Al-Qadsiah che ha messo sul piatto l'impressionante cifra di 15 milioni di ingaggio a stagione. Ma la sensazione è che un contratto del genere possa ancora aspettare qualche anno, dato che Kean ha tutta l'intenzione di giocarsi il prossimo Mondiale. Firenze aspetta e spera, e continua a tenere in fresco le bottiglie per il 16 di luglio, che a Firenze potrebbe essere un secondo Capodanno.