Fiorentina, la Juve ci prova per Dodò. Ma Commisso spara alto sul prezzo e non fa sconti

La Juventus cerca un rinforzo adestra e potrebbe di nuovo pescare in casa Fiorentina

Dodò è finito nel mirino della Juventus, che cerca un esterno affidabile per il nuovo 3-4-2-1 di Igor Tudor. Il laterale brasiliano della Fiorentina è ritenuto il profilo ideale per garantire equilibrio e qualità sulla fascia destra, ruolo attualmente scoperto nella rosa bianconera. E secondo quanto scrive stamani il Corriere dello Sport, ci sono stati contatti con l'entourage del ragazzo già diverso tempo fa.

CORTEGGIATO - Risalgono a marzo, si legge, ma è atteso in tal senso un nuovo aggiornamento entro metà luglio. Dopo l’arrivo di Jonathan David, la dirigenza juventina punta a chiudere almeno altri due colpi prima del ritiro: un difensore centrale e, appunto, un esterno. La Fiorentina, dal canto suo, ha proposto a Dodò un rinnovo — l’attuale contratto scade nel 2027 — ma sa bene che un’offerta concreta della Juve potrebbe far vacillare il giocatore, anche perché il classe 98 non ha mai dato una risposta alla dirigenza gigliata. La valutazione di Commisso si aggira attorno ai 30 milioni di euro. Cifra importante, ma la trattativa potrebbe entrare nel vivo con margini di manovra sulle modalità di pagamento.