Fiorentina, l'Al-Qadsiah fa sul serio per Kean. Offerti 15 milioni di stipendio, lui ne chiede 20

Sono giorni estremamente caldi alla Fiorentina e non soltanto per il mercato in entrata. A Firenze continua infatti a tenere banco la questione relativa a Moise Kean, letteralmente esploso in riva all'Arno con una stagione da 25 reti. Goal e prestazioni che hanno attirato l'interesse di diverse squadre importanti come il Manchester United, ma secondo il Corriere dello Sport, ci sarà da fare i conti anche con l'offerta allettante proveniente dall'Arabia.

STIPENDIO MONSTRE - Stiamo parlando dei sauditi dell'Al-Qadsiah, pronti a versare i 52 milioni previsti dalla clausola rescissoria e valida da martedì prossimo fino al 15 luglio. Gli arabi hanno messo sul piatto un'offerta incredibile da 15 milioni di euro di stipendio al giocatore. L'entourage sta provando a spingere per far arrivare l'offerta fino a 20. Kean per ora prende tempo, ma non ha manifestato l'intenzione di andar via. Anzi, il calciatore si trova molto bene a Firenze, dove si è prepotentemente rilanciato. Sviluppi sono attesi nelle prossime settimane.