L'Al Qadsiah tenta Kean: offerti 15 milioni all'anno. La Fiorentina pensa a Piccoli

Manovre in attacco per la Fiorentina. L'Al Qadsiah preme per Moise Kean e lo tenta con 15 milioni a stagione: i viola, intanto, pensano a Roberto Piccoli come possibile sostituto.

Dopo una grande stagione, il nome di Kean è destinato a infiammare il calcioemercato della Fiorentina. Dopo i 25 goal del suo primo anno a Firenze, dall'Arabia continua il pressing dell'Al Qadsiah, disposto a pagare la clausola da 52 milioni e a offire un contratto da capogiro al giocatore.

LE CIFRE - Se l'Al Qadsiah decidesse di pagare la clausola, valida dal 1° al 15 luglio, toccherebbe a Kean decidere. L'offerta è da capogiro: 15 milioni di euro a stagione. Ma, nell'anno che porta al Mondiale, non è una scelta facile da prendere. Gli arabi proveranno a convincerlo: i soldi non mancano. E, intanto, la Fiorentina si cautela con un nome della Serie A.

PICCOLI - Come riportato da Gianluca Di Marzio, la Fiorentina, se dovesse partire Kean, sta pensando a Roberto Piccoli, che il Cagliari riscatterà per 12,5 milioni dall'Atalanta. In stagione ha realizzato undici goal in 40 partite tra campionato e Coppa Italia. Sarebbe lui la punta da affiancare a Edin Dzeko se partisse Kean. Il classe 2001 ha fatto una buona stagione in Sardegna e la Viola potrebbe offrirgli la grande occasione di fare il salto in una squadra che lotta per i piazzamenti europei.