Fiorentina, l'Arabia piomba su Kean. E sullo sfondo ci sono Premier e Turchia

Quella clausola rescissoria fa gola a parecchi. E adesso alla lunga lista delle pretendenti che vorrebbero accaparrarsi Moise Kean questa estate si aggiungono anche gli arabi dell'Al-Qadiash. A scriverne è stamani il Corriere dello Sport che spiega come la squadra saudita asia pronta a versare interamente l'importo della clausola valida dal 1 al 15 di luglio. Un'intenzione testimoniata già dai primi contatti con l'entourage del giocatore.

STRATEGIA - La Fiorentina in questo momento, come da ammissione del suo stesso ds Pradè, è 'prigioniera' di questa situazione. L'intenziona è quella di provare a ridiscutere il contratto con l'ex Juve andando ad eliminare la clausola rescissoria. Perché ovviamente la speranza è quella di riuscire a trattenerlo. "Da parte sua Kean ha dato la priorità alla Fiorentina, con cui si è rigenerato professionalmente e grazie alla quale occupa le alte vette della classifica marcatori. Ecco perché i viola sono mediamente fiduciosi di poter definire una nuova intesa col giocatore che permetta alle parti in causa di continuare quest'avventura insieme".

LE ALTRE - Occhio, però, perché non c'è solo l'Arabia in agguato per il classe 2000. Per il quotidiano la Fiorentina dovrà guardarsi anche da Manchester United e Fenerbahce.