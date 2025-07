Filippo Caroli 02 lug 2025 , 19:44 Ultimi aggiornamenti: 02 lug 2025, 19:44

Fiorentina, Mandragora va in scadenza nel 2026. Incontro in programma, ma il Betis è in agguato

Il contratto del centrocampista scadrà il prossimo giugno. La Fiorentina ha in ponte un incontro per discutere il rinnovo, ma su di lui incombe il mercato, con il Betis in prima fila

