Fiorentina, niente riscatto del Lens. Nzola torna a Firenze: è ufficiale

Adesso è ufficiale: M’Bala Nzola torna alla Fiorentina. L’attaccante angolano, reduce da una stagione in prestito al Lens, non verrà riscattato dal club francese. A comunicarlo è stata la stessa società transalpina attraverso i propri canali ufficiali, annunciando la fine del prestito e il rientro nei rispettivi club dei giocatori coinvolti.

NUMERI - Nzola ha collezionato 23 presenze con la maglia del Lens, segnando sette gol e contribuendo con prestazioni altalenanti alla stagione dei Sang et Or. Ora rientra a Firenze, ma il suo futuro resta tutto da scrivere: la dirigenza viola è al lavoro per trovargli una nuova sistemazione. Difficile immaginare una sua permanenza, salvo colpi di scena. L’attaccante cercherà ora una nuova avventura per rilanciarsi dopo un'annata contraddistinta luci e ombre.