Fiorentina, nome nuovo a destra. Occhi su Pablo Maffeo del Maiorca

La Fiorentina guarda con interesse al terzino destro del Maiorca Pablo Maffeo

Tiene banco in casa Fiorentina la questione relativa a il futuro di Dodò, sempre più incerto dopo gli screzi con la dirigenza. Se da un lato Pradè spinge per la sua permanenza, dall’altro la società valuta alternative concrete per la fascia destra. E, appunto, in ogni caso alla Fiorentina manca un elemento di valore e affidamento in quella ona del campo. Ecco perché tra i nomi seguiti spunta quello di Pablo Maffeo, laterale classe ’97 del Maiorca.

PROFILO - La notizia è stata rilanciata questa mattina da Radio Bruno che ha spiegato comeil terzino spagnolo – con padre italiano e madre argentina – sia finito nel mirino della Viola. Cresciuto nel vivaio del Manchester City, Maffeo ha maturato esperienza tra Girona, Stoccarda e, più stabilmente, nel Mallorca. Il suo valore si aggira intorno ai 5 milioni di euro. Pradè lo sta seguemdo da vicino, indipendentemente da quello che sarà il futuro di Dodò, che ancora non ha sciolto le riserve rispetto alle sue intenzioni nel corso di questa estate.