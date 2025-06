Fiorentina, nuovi contatti col Genoa. Si cerca l'intesa per il riscatto di Gudmundsson

Alla mezzanotte di oggi scadrà il termine per decidere del destino dei giocatori in prestito. Un discorso che riguarda anche la Fiorentina, che deve ancora prendere una decisione sul futuro di Albert Gudmundsson, per cui la Fiorentina dovrebbe spendere 17 milioni di euro in favore del Genoa per far diventare effettiva la sua permanenza. Secondo i colleghi di Sky arrivano novità in tal senso.

CONTATTI - La Fiorentina ha infatti manifestato l'intenzione di non voler pagare la cifra pattuita dall'islandese. Proprio per questo, la Fiorentina ha avviato in queste ore nuovi contatti con il Grifone per capire se ci possa essere la possibilità di abbassare la cifra prevista per il riscatto e riuscire a chiudere per il classe '97 per una cifra diversa.