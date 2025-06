Fiorentina, occhi su Zortea per la fascia

Daniele Pradè e Roberto Goretti continuano a lavorare senza sosta sul mercato della Fiorentina, che si sta dimostrando tra le squadre più attive di questa sessione dopo gli arrivi di Fazzini e Dzeko e quello imminente di Viti. I viola si stanno muovendo però anche sulle fasce, dove in questo momento sta tenendo banco la questione Dodò.

OCCHIO A DESTRA - La Fiorentina ha infatti messo nel mirino Nadir Zortea, laterale destro in forza al Cagliari. Il classe ’99 ha disputato una stagione brillante sotto la guida di Davide Nicola: sei gol e due assist in 32 presenze in Serie A, numeri che confermano la sua crescita nel corso dell'anno. Giocatore dotato di corsa, fisicità e grande senso dell’inserimento, Zortea rappresenterebbe un’aggiunta preziosa per il nuovo progetto tecnico della Fiorentina, anche nel caso in cui Dodò alla fine dovesse rimanere in riva all'Arno. Il Cagliari, però, non fa sconti: la valutazione è di circa 10 milioni di euro. La trattativa non sarà semplice, ma la Viola è decisa a fare sul serio per regalarsi un esterno di qualità e prospettiva. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.