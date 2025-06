Fiorentina, Palladino: "Affrontare Gasperini è uno stimolo, vedrete dei progressi in campo"

Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali della società viola in vista della partita contro l'Atalanta, quarta giornata di campionato:

"La sosta è arrivata nel momento giusto, tanti giocatori sono arrivati da noi negli ultimi giorni di mercato e questi giorni ci sono serviti per conoscerci meglio. Ho visto un'unione maggiore, lavoriamo per far integrare tutti. Sono soddisfatto, siamo pronti per scendere in campo. In tanti si devono adattare al nuovo sistema di gioco, ma già da domani vedremo una crescita. I nazionali sono rientrati con grande energia positiva e fortunatamente senza infortuni. In questi ultimi due/tre giorni abbiamo lavorato tutti insieme".

GASPERINI - "Affrontarlo per me è uno stimolo, è sempre difficile. E' un motivo di crescita personale per me e il mio staff, quello che ha fatto a Bergamo è incredibile. C'è un'impronta, una grande realtà, si fa un grande calcio. Giocheremo con la nostra proposta, è vero che non abbiamo ancora perso ma dall'altra parte non abbiamo ancora vinto".