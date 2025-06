Fiorentina, Palladino: "La squadra è andata in ansia, occasione buttata. Ma siamo in linea con le aspettative"

Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, ha parlato a DAZN dopo il pareggio ottenuto contro il Torino: "Oggi c'è dispiacere, abbiamo approcciato bene, con intensità. Il Torino è un avversario ostico, l'espulsione poteva mettere la partita sul binario giusto, ma non siamo riusciti a raddoppiare. Abbiamo buttato via un'occasione, i ragazzi soffrono il momento. Guardo anche il lato positivo, siamo sesti, siamo in linea con le aspettative di inizio anno. Abbiamo la quarta miglior difesa, tanti giovani che crescono. Forse abbiamo fatto troppo con le 8 vittorie, e adesso non stiamo raccogliendo".

ERRORI - "Abbiamo fatto più di 20 tiri, questo è il rammarico. Poi un errore in uscita la squadra è andata in ansia, questa è una squadra giovane. Queste cose ci devono far crescere, le pressioni non sono state violente. Loro andavano tanto su Milinkovic, e hanno avuto solo quell'occasione sulla seconda palla. Questa è una squadra di talento, che arrivano da squadre importanti. Non dipende dal singolo, serve capire i momenti, tirare fuori più personalità. Questo è un percorso di crescita che facciamo assieme".