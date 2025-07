Fiorentina, parla l'ex Iachini: "Vedrei bene Bernabé a Firenze. E può fare il regista, ha iniziato a farlo con me"

L'ex tecnico della Fiorentina parla di Adrian Bernabé, che lui stesso ha avuto nel suo periodo al Parma

L'ex tecnico della Fiorentina Beppe Iachini è intervenuto ai microfoni di firenzeviola.it dove ha parlato del momento dei gigliati: "La Fiorentina sta facendo un mix tra giovani e esperti, come Dzeko. Mai negli anni precedenti sarebbe stato contemplato ora invece servirà appunto a fare un buon mix. Utile? E' stato sempre un professionista serio e un grande atleta, darà una grande mano"

FAZZINI E VITI - "Quando ero all'Empoli con me hanno debuttato Traorè e Bennacer, ma Viti non c'era ancora. Fazzini è un ottimo giocatore che ha qualità importanti, un Nazionale e ad Empoli ha dimostrato di sapere il fatto suo. Ora dovrà fare un salto in avanti e a livello di personalità dovrà sicuramente dimostrare qualcosa di più in una piazza come Firenze"

BERNABE' - "Bernabé ha iniziato a giocare con me al Parma. Quando arrivai aveva un problemino e non poteva giocare ma gli ho fatto fare lo stesso percorso di Bennacer all'Empoli, che da giocatore più offensivo ho poi spostato a centrocampista davanti alla difesa ed è stata la sua fortuna quando poi è passato al Milan. Anche su Bernabé ho sempre intravisto che potesse giocare davanti alla difesa, in un breve periodo, parliamo di 5 mesi, fece davvero tanto bene e anche dei gol, è un jolly, può giocare a due o tre anche interno, interpreta più ruoli, ha capacità balistica sui piazzati, gran piede, visione di gioco... Dopo gli allenamenti ci siamo fermati spesso a lavorare sulla ricezione palla per abituarlo alle due fasi, lì dove passa il traffico. All'inizio era titubante poi si è accorto di poterlo fare e con grandi risultati. Ora è cresciuto ulteriormente ed è diventato un giocatore importante. Lo vedrei bene nella Fiorentina anche perché può interpretare più ruoli e potrebbe essere molto amato."

CON MANDRAGORA E FAGIOLI - "Ce lo vedrei bene, l'ho spostato davanti alla difesa perché intravedevo le sue qualità ma può giocare anche più dietro o giostrarsi nella fase di possesso. Manca un interdittore? Dipende dal calcio che vuoi fare, se è di palleggio come penso voglia fare Stefano Pioli, penso siano giusti sia per l'interdizione, tanto hai i tre difensori che coprono le spalle, che in fase propositiva. Ma poi la Fiorentina ha più centrocampisti da ruotare".