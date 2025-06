Fiorentina, parla l'ex Amoruso: "Dzeko denota mancanza di programmazione. Preferivo un giovane"

L'ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno dove si è detto contrario all'imminente acquisto di Edin Dzeko da parte del club gigliato: "Quello di Dzeko è un acquisto che mi dà la sensazione di voler risolvere il problema nell'immediato, non di programmazione. Avrà il ruolo di vice Kean, che può ricoprire il ruolo in maniera perfetta. Mi sarei aspettato qualcosa di giovane, per farlo crescere e programmare un futuro insieme.

DODO - "Sono molto tranquillo. I contratti si firmano in due. Non credo che il brasiliano sia così stupido da fare la guerra alla Fiorentina.

Lui sa che deve giocare anche per sperare nel Mondiale."