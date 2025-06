Fiorentina, per la mediana piace Bernabé. Ma il Parma spara alto

La Fiorentina ha messo nel mirino un regista per ridare equilibrio al centrocampo, orfano di profili come Cataldi e Adli, che sono tornati rispettivamente alla Lazio e al Milan. L’obiettivo della dirigenza gigliata è chiaro: trovare un giocatore capace di dettare i tempi e dare ordine al gioco viola. E a proposito di questo spunta un nome nuovo sulle pagine del Corriere dello Sport.

GRADIMENTO - Tra i nomi seguiti, spicca quello di Adrian Bernabé, classe 2001 del Parma. Tecnico, rapido, con visione di gioco e particolarmente apprezzato da Stefano Pioli, potrebbe essere l’uomo giusto per la cabina di regia. Tuttavia, il percorso non è semplice: il Parma, consapevole dell’interesse crescente attorno al suo talento, non ha intenzione di fare sconti. Si parla di una valutazione che supera i 20 milioni di euro, cifra che complica – e non poco – la trattativa. Bernabé piace, ma la concorrenza è agguerrita e i margini di manovra ridotti. Pradè e Goretti ci proveranno.