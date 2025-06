Fiorentina, perché Dzeko non è stato ancora ufficializzato: cosa manca e quando arriverà l'annuncio

Edin Dzeko alla Fiorentina, tutto fatto: manca pochissimo per gli ultimi dettagli e per l’ufficializzazione dell’acquisto da parte dei viola dell’ormai ex Fenerbahce. Il giocatore è tornato ieri sera dalla famiglia dopo aver sostenuto le visite mediche che sono andate bene, così come il primo incontro con i dirigenti.

Quello che resta da limare sono gli ultimi dettagli burocratici e i bonus legati agli obiettivi individuali, situazioni dunque che fanno da contorno a un accordo già di fatti trovato. Una volta risolte queste ultime questioni, verranno apposte le firme sui contratti, presumibilmente poco prima del raduno della Fiorentina. In questo modo Dzeko potrà iniziare a lavorare con il gruppo alla ripresa della stagione.

L'arrivo a Firenze di Edin Dzeko sarà a parametro zero, per lui è pronto un contratto annuale con opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione nel caso in cui il 39enne dovesse raggiungere una soglia prestabilita di presenze stagionali. L’ufficialità dovrebbe dunque arrivare a luglio, quando sarà scaduto il suo contratto con i turchi. L’ex Roma e Inter rinforzerà l’attacco in cui c’è già Moise Kean con il quale promette di completare una coppia di livello europeo.