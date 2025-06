Fiorentina, perché non c'è ancora l'ufficialità delle dimissioni di Palladino

CI sono telefonate che possono cambiare il corso della storia. La Fiorentina se ne è accorta ieri mattina quando, più o meno dal nulla e a poche ora da una conferenza stampa che aveva sancito unità d'intenti, Raffaele Palladino ha manifestato l'intenzione di dimettersi dal proprio incarico. Una notizia deflagrante, che ha colto completamente in contropiede la dirigenza gigliata e che ha scatenato un discreto putiferio in via di Ripoli e dintorni. Chiamate, fughe di notizie e tentativi, più o meno convinti, di riavvicinamento. Alla fine, però, l'epilogo non potrà che essere uno: un cambio di guida tecnica. Ma per quale motivo la società si è chiusa nel più totale silenzio dalla notizie delle dimissioni del tecnico?

CARTA CANTA - Di fatto, Raffaele Palladino è ancora l'allenatore della Fiorentina visto che, come detto, da parte della società non sono arrivate comunicazioni ufficiali rispetto alle dimissioni dell'allenaotre. E il motivo è piuttosto semplice: le dimissioni non sono state ancora presentate in via ufficiale. Nulla che faccia presagire un cambio di rotta: la Fiorentina ha già iniziato a correre ai ripari sondando altri profili e si attende la comunicazione nelle prossime ore.