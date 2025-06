Fiorentina, piace Musah del Milan. Si cerca la formula giusta

Il centrocampo sarà il reparto su cui la Fiorentina investirà più energie in assoluto in questa sessione di mercato, a prescindere da eventuali cessioni importanti. La dirigenza gigliata vuole infatti regalare almeno un grande colpo in mezzo al campo al prossimo allenatore Stefano Pioli. L’arrivo di Tommaso Fazzini, infatti, non sarà l’unico colpo in entrata, anche se al momento non si registrano trattative particolarmente calde.

PROFILO - Un nome nuovo, però, arriva da Milano, sponda rossonera. Secondo La Nazione, Daniele Pradè e Roberto Goretti avrebbero messo nel mirino Yunus Musah, centrocampista statunitense reduce da una stagione complicata con la maglia del Milan. L’ex Valencia non ha brillato, finendo spesso nel mirino della critica di San Siro.

SCENARI - L’affare con il Napoli, che sembrava in dirittura d’arrivo, è ora in stand-by: la Fiorentina potrebbe approfittarne. L’idea sarebbe quella di un prestito con diritto di riscatto, sulla falsariga dell’operazione Adli. Una formula che piace ai viola e che potrebbe rilanciare il giocatore in un contesto più adatto alle sue caratteristiche.