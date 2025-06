Fiorentina, piace Sohm per la mediana. Il Parma fissa il prezzo

La Fiorentina continua a sondare il mercato alla ricerca di rinforzi anche in mezzo al campo. Resta vivo l'interesse per Adrian Bernabè, per cui il parma chiede, secondo il Corriere dello Sport, il club viola ha messo nel mirino un altro centrocampista del Parma: si tratta di Simon Sohm.

PROFILO - Classe 2001, lo svizzero è un centrocampista moderno, fisico e tecnicamente valido. A Parma si è distinto per intensità e capacità difensive, ma non disdegna l'inserimento: quattro i gol segnati nell’ultima stagione. Il suo profilo piace in via di Ripoli per equilibrio e dinamismo, caratteristiche che la Fiorentina cerca per rafforzare la mediana. La valutazione si aggira sui 10-12 milioni di euro, decisamente più accessibile rispetto a Bernabé. Ingaggio da 900 mila euro annui e contratto fino al 2027, Sohm rappresenta un'opportunità concreta. La Fiorentina osserva e prepara le mosse per provare a convincere i ducali.