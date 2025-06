Fiorentina, Pioli ha già le idee chiare sul modulo. Ecco come giocherà

La Fiorentina e Stefano Pioli hanno trovato l’accordo per il ritorno del tecnico parmigiano sulla panchina gigliata. L'annuncio è atteso per il 2 luglio, una volta libero dal contratto con l’Al-Nassr e non appena saranno risolte le problematiche fiscali e burocratiche. Dopo l’uscita di scena di Palladino, la società ha optato per un allenatore esperto e ben conosciuto, preferendolo a ipotesi più suggestive come quella legata alla Nazionale. Il ritorno di Pioli segna un passo deciso verso la continuità tecnica. Ma come giocherà la nuova Fiorentina del Pioli-bis?

IDEE - Il nuovo corso, scrivono i colleghi di laviola.it sarà improntato sul rispetto del lavoro fatto da Palladino. Pioli ha dato disponibilità a proseguire con il 3-5-2 (o 3-5-1-1), sistema che aveva garantito compattezza e risultati, nonostante personalmente prediliga una linea a 4. Nonostante la sua storica preferenza per la difesa a quattro, il tecnico ha scelto di non stravolgere l’impianto tattico esistente, mostrando adesione al progetto e pragmatismo. La rosa attuale, nelle idee di Pioli, si adatta già bene al modulo previsto, evitando rivoluzioni di mercato.