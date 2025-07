Fiorentina, Pioli: "Tornare qui è una grande emozone. Vogliamo fare un calcio divertente per noi e per i tifosi"

Le prime parole di Stefano Pioli come nuovo allenatore della Fiorentina: per lui contratto fino al 2028 a 3 milioni a stagione.

Stefano Pioli è tornato alla Fiorentina a più di sei anni di distanza dalle dimissioni date il 9 aprile 2019. Per il tecnico è il terzo capitolo a Firenze dopo il precedente in panchina e quello di sei anni, tra il 1989 e il 1995, da calciatore. Per lui contratto di 3 anni a 3 milioni a stagione.

Oggi ha visitato il Viola Park per la prima volta e, per l'occasione, ha anche rilasciato le prime dichiarazioni ai canali ufficiali del club.

EMOZIONI - "C’è sicuramente emozione, perché Firenze e la Fiorentina sono qualcosa di particolare per me. Tornare a lavorare qui è una grande emozione, lo faccio con enorme piacere e grande senso di responsabilità. Siamo un grande club, abbiamo una città intera che ci sostiene. Rivedere facce che ho conosciuto e con le quali abbiamo vissuto delle esperienze importanti è un fatto molto piacevole, che mi fa sentire a casa".

VIOLA PARK - "Ho trovato una struttura eccezionale, incredibile, molto diversa rispetto a quella che avevamo prima: questo è tutto un plus che avremo per cercare di fare al meglio il nostro lavoro e far sì che la prossima stagione sia la migliore possibile".

LA PROMESSA - "Quello che possiamo promettere è che cercheremo di lavorare ogni giorno con grande serietà, passione, entusiasmo, per regalarci e regalare loro le migliori soddisfazioni possibili"

GIOCO E AMBIZIONI - "È chiaro che quando inizi la stagione hai sempre le motivazioni e le ambizioni alte, cercheremo di costruire una Fiorentina competitiva che possa giocare un calcio non dico divertente, ma che piace a noi e ai tifosi. Cercheremo tutti insieme di andarci a giocare ogni partita con grande convinzione e determinazione, per tenere alti i nostri colori".